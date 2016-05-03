حبس سائق وعاطل 4 أيام لاتهامهما بحيازة 17 ألف قرص مخدر فى بولاق الدكرور

قررت نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، حبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 17 ألف قرص مخدر.

كانت معلومات قد وردت للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار سائق وعاطل بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما أثناء استقلالهما "توك توك"، وبحوزتهما 17 ألف قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة لترويجها على عملائهما، فحرر محضر بالواقعة.

سقوط عاطل وسائق بحوزتهما 17 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى بولاق الدكرور

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