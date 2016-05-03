بالصور.. تكثيف أمنى بمحيط نقابة الصحفيين لمنع دخول وفد النقابات المستقلة

دفعت قوات الأمن عصر اليوم، الثلاثاء، بفريق من قوات الأمن المركزى إلى نهاية شارع عبد الخالق ثروت بعد حشد الصحفيين لمنعه السماح لوفد النقابات المستقلة وبعض الشخصيات للوصول إلى نقابة الصحفيين للتضامن، رغم تدخل ممثلين من النقابة.

وردد عدد من الصحفيين هتافات منها "حرية" و"ضد الحصار"، "على وعلى الصوت واللى هيهتف مش هيموت "، وضم الوفد كلا من الدكتورة منى مينا ومحمد فوزى وباسل عادل، بحانب عدد من الشخصيات السياسية الأخرى.

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