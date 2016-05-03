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بالصور.. تكثيف أمنى بمحيط نقابة الصحفيين لمنع دخول وفد النقابات المستقلة

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بالصور.. تكثيف أمنى بمحيط نقابة الصحفيين لمنع دخول وفد النقابات المستقلة بالصور.. تكثيف أمنى بمحيط نقابة الصحفيين لمنع دخول وفد النقابات المستقلة
دفعت قوات الأمن عصر اليوم، الثلاثاء، بفريق من قوات الأمن المركزى إلى نهاية شارع عبد الخالق ثروت بعد حشد الصحفيين لمنعه السماح لوفد النقابات المستقلة وبعض الشخصيات للوصول إلى نقابة الصحفيين للتضامن، رغم تدخل ممثلين من النقابة.

وردد عدد من الصحفيين هتافات منها "حرية" و"ضد الحصار"، "على وعلى الصوت واللى هيهتف مش هيموت "، وضم الوفد كلا من الدكتورة منى مينا ومحمد فوزى وباسل عادل، بحانب عدد من الشخصيات السياسية الأخرى.

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (1)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (2)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (3)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (4)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (5)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (6)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (7)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (8)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (9)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (10)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (11)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (12)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (13)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (14)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (15)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (16)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (17)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (18)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (19)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (20)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (21)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (22)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (23)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (24)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (25)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (26)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (27)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (28)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (29)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (30)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (31)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (32)

منع اعضاء النقابات من التضامن مع الصحفيين (33)

منى مينا

- الحكومة تجرى ترتيبات لبدء لقاء مع مجلس نقابة الصحفيين لاحتواء الأزمة

- نقيب الصحفيين: إقالة وزير الداخلية مطلبنا الرئيسى فى اجتماع الجمعية العمومية

- نقابة الصحفيين: سنقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لمقر النقابة

- خالد أبو بكر يكتب: لو كنت وزيرا للداخلية.. تتفيذ القانون يسبقه دراسة أمنية فى أى مجتمع.. ولا أحد فوق القانون.. وجميعنا خاسرون.. وعلى الدولة تدارك الأزمة خلال ساعات

- البرلمان ينتفض للدفاع عن بيت الصحفيين..النواب الصحفيون بالمجلس:النقابة خط أحمر.. مطالب باستجواب وزير الداخلية تحت القبة.. ودعوة لحضور مكثف بالجمعية العمومية.. وتكتل 30-25 يطالب بإقالة مجدى عبد الغفار
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