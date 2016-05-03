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أستاذة غدد صماء: الأنسولين طويل المفعول يجنب الأطفال وجع "الشكشكة" اليومية

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أستاذة غدد صماء: الأنسولين طويل المفعول يجنب الأطفال وجع "الشكشكة" اليومية أستاذة غدد صماء: الأنسولين طويل المفعول يجنب الأطفال وجع "الشكشكة" اليومية
قالت منى سالم أستاذ السكر والغدد الصماء بطب عين شمس إن الأنسولين طويل المفعول سيطرح فى قريبا ما سوف يجنب الأطفال "الشكشكة" المستمرة الناتجة عن الأنسولين العادى.

وأكدت أن الفكرة الجديدة قائمة على مضخة أنسولين تعرض الطفل للوخز مرة واحدة كل 3 أيام، وتتمتع المضخة بوجود جهاز إنذار ينبه الطفل والأهل بوجود هبوط أو ارتفاع فى نسبة السكر بالدم محذرة من حقن الأطفال الأنسولين فى القدمين لأنه يمكن أن يحدث تلوث.

وأكدت الدكتورة منى سالم أن الأنسولين طويل المفعول سيقلل من عدد شكات الأنسولين اليومية، ويؤخذ كل 48 ساعة.

وقالت إنه يجب على كل أم فحص قدم الطفل بشكل دورى واكتشاف أى تغيرات أو التهابات مبكرة تحدث فى قدم الطفل والإسراع فى علاجها مبكرا تجنبا لحدوث القدم السكرى مشيرة إلى أن منع مضاعفات مرض السكر تعتمد على قراءات السكر التراكمى بالدم، والقياسات اليومية للسكر، موضحة أن الارتفاع المستمر يؤدى إلى المضاعفات المزمنة لمرض السكر.

وأكدت أن العلاج بالخلايا الجذعية لا يؤدى إلى الشفاء من مرض السكر، كما ذكرت أن المحاولات التى أجريت عبارة عن تجارب فقط أو أبحاث، وأدت إلى التوقف المؤقت للأنسولين لفترات قصيرة جدا فقط، وليس الشفاء التام من المرض.

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