أساور Tiffany T Wrap حصرياً في الإمارات العربية المتحدة

أطلقت علامة تيفاني أند كو. الرائدة في صناعة المجوهرات، مجموعة أساور Tiffany T Wrap بالذهب الوردي والذهب الأصفر في عرض أول حصري في بوتيك تيفاني آند كو. في مول الإمارات من 1 إلى 8 مايو.

وتأتي مجموعة Tiffany T بتصاميم عصرية، مستوحاة من أشكال مدينة نيويورك المعمارية وإبداعها وقوّتها. وتعتبر Tiffany T Wrap الأحدث ضمن هذه المجموعة، وهي متوافرة بالذهب الوردي والأصفر والأبيض عيار 18 قيراط إضافة إلى الفضة. وتعكس خطوط المجوعة النقية والغرافيكية المحددة بكل وضوح لتكون حرف T القوي.

تتوفر مجموعة Tiffany T في جميع بوتيكات تيفاني آند كو. في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.