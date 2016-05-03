بيروت تستعيد حلّــتها الجميلة في أسبوع الموضة

بيروت، نيسان 2016: إستعادت مدينة بيروت حلتها الجميلة بفضل حدث الموسم La Mode A Beyrouth من تنظيم شركة L.I.P.S (الشركة اللبنانية والعالمية للإنتاج والخدمات ش.ش.م.) بالتعاون مع شركة RPR للعلاقات العامة، الذي اختتم فعالياته باحتفال ضخم في الملهى الليلي O1ne بحضور 1000 شخص يمثلون صناعة الأزياء في لبنان. . وتضمن الاحتفال حفل تكريم لمصممي الأزياء الذين شاركوا في الحدث الذي استمر على مدار أسبوع كامل، كما تخلّله عرضي أزياء في الحفل الاختتامي.

حضر أسبوع الموضة الطويل أكثر من 7000 شخص، وشمل 14 عرضاً للأزياء. وكان الحدث الحصري الذي أُقيم في Forum De Beyrouth للمدعوين فقط. وقد شهدت النسخة الثانية من الحدث الاعجاب والدعم من الحضور ووسائل الإعلام كونها حدث الموضة الرئيسي في بيروت. وقد لقيت قبولا من أفضل مصممي الأزياء في لبنان والعلامات التجارية، كما التشجيع الرسمي من وزارتي السياحة والثقافة.

وعلّق السيد جوني فضلالله، الرئيس التنفيذي لشركة L.I.P.S Management ومؤسس La Mode A Beyrouth في كلمته الختامية قائلا: "ما مرت به بيروت ولبنان خلال الشهور الماضية من تشويه لصورتها البهية كعاصمة الجمال والتألق في العالم العربي وكل الشرق الأوسط كان صدمة لنا جميعاً. لم نرض أن نسكت عن هكذا جريمة بحق بلدنا المميز وشعبه. لذلك قررنا أن نوسع La Mode A Beyrouth الى أقصى الحدود ليصبح الآداة الفعالة لنسترد للبنان وللعاصمة بيروت بريقها وحلتها الجميلة. هذا واجبنا، وهذا ما تستحقه بيروت."

وأضاف: " يعود نجاح La Mode A Beyrouth إلى الدعم المهل الذي تلقّيناه من مجتمع الأزياء بما في ذلك المصممين، والمدونين، ووسائل الإعلام، وغيرها الكثير. كما ننوّه بالمعايير المهنية الجديدة التي ارتقى اليها الحدث هذا العام بفضل جهود شركائنا رواة للعلاقات العامة (RPR) وبالتعاون مع LBCI."

شارك في الحفل حسب ترتيب عروضهم كل من المصمميين: شادي زين الدين، عبد محفوظ، سيغريد فريحة، أنطوان قارح، حسين بظاظة، توفيق حطب، حنّا توما، عبود جمال، داني أطرش. كما خصص عرض لماركات Just Cavalli, 2B,, Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, ، La perla، Charles and Keith.

تتميّز فعاليات La Mode A Beyrouth بمسابقة للمصممين الشباب التي تقام على مدى يوم كامل من أسبوع الموضة يتم خلالها تتويج رابح كمصمم أو مصممة متميز، في مباراة ضمت هذا العام 24 مشاركا من مدارس الأزياء الخمس الكبرى هي EsMod, Lebanese Fashion institute ، جامعة اللويزة، الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، معهد CAMM.

حظي La Mode A Beyrouth برعاية عدد كبير من الشركات التي ساهمت في دعم المشروع والإستفادة من فرصة إعادة الثقة السوق اللبناني والإضافة النوعية لصورة بيروت المتألقة. والشركات الداعمة هي: مجموعة رعيدي للطباعة، شركة فتال، طيران الإمارات، Pace e Luce، Princess، Diet Pepsi، Lexus، Careem، Aquafina، SLA، شهاب مارين، BO concept، L’Oreal، Splendora Beauty Care، AUBRILUM، Giscardo Mannequins، Coin Bleu، Catering Boutique، Nature by Marc Beiruti، ProSec Security، Inspiration group، MAT management team.

كما رافق La Mode a Beyrouth دعم عدّة شركاء إعلاميين منهم: LBCI، Beiruting.com، ounousa.com، aalamoki.com، مجلة سيدتي، مجلة Mondanite، Special، Presitge.

يرتقب انطلاق الدورة الثالثة من هذا الحدث النصف سنوي في 18 تشرين الأول حتى 23 منه، وتعد الجهة المنظمة ل LMAB بأخذ هذا الحدث إلى أبعد الحدود، لتكمل استعادة حلّة بيروت الجميلة لتعود وتفرض مكانتها كعاصمة الأزياء في الشرق الأوسط.