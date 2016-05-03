توقعات باطلاق «واتس أب» خدمتها للحاسب الآلي

أظهرت صور مسربة نشرها موقع “وابيت انفو” أن خدمة التراسل الفوري “واتس آب” قد تكون بصدد اطلاق تطبيقات أساسية لنظامي ويندوز وماك.

يظهر في الصور التي سربها الحساب WABetaInfo@ طلبات ترجمة من فريق واتس آب وتتضمن عبارات من قبيل “نزل لنظام ماك أو إس إكس”، و”نزل لنظام ويندوز”، و”نسخ نظام التشغيل المدعومة من قبل تطبيق واتس آب الأساسي”، حسبما أفاد موقع العربية نت.

ولم يتم التأكد في الوقت من صحة الصور، أو إن كانت واتس آب تعتزم اطلاق تطبيقات رسمية لأجهزة سطح المكتب، هذا ويتوفر عدد من التطبيقات غير الرسمية على أنظمة OS X وويندوز 10.

وكانت واتس آب المملوكة لشركة فيس بوك، والتي يتجاوز عدد مستخدمي تطبيقها المليار مستخدم، قد اطلقت العام الماضي نسخة ويب من خدمتها تتيح إمكانية استقبال وإرسال الرسائل عبر متصفحات الويب شرط أن يكون الهاتف الذكي والحاسب متصلين بالإنترنت.