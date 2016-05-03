أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

توقعات باطلاق «واتس أب» خدمتها للحاسب الآلي

Google+ Print
توقعات باطلاق «واتس أب» خدمتها للحاسب الآلي توقعات باطلاق «واتس أب» خدمتها للحاسب الآلي

واتس أب

 

أظهرت صور مسربة نشرها موقع “وابيت انفو” أن خدمة التراسل الفوري “واتس آب” قد تكون بصدد اطلاق تطبيقات أساسية لنظامي ويندوز وماك.

يظهر في الصور التي سربها الحساب WABetaInfo@ طلبات ترجمة من فريق واتس آب وتتضمن عبارات من قبيل “نزل لنظام ماك أو إس إكس”، و”نزل لنظام ويندوز”، و”نسخ نظام التشغيل المدعومة من قبل تطبيق واتس آب الأساسي”، حسبما أفاد موقع العربية نت.

ولم يتم التأكد في الوقت من صحة الصور، أو إن كانت واتس آب تعتزم اطلاق تطبيقات رسمية لأجهزة سطح المكتب، هذا ويتوفر عدد من التطبيقات غير الرسمية على أنظمة OS X وويندوز 10.

وكانت واتس آب المملوكة لشركة فيس بوك، والتي يتجاوز عدد مستخدمي تطبيقها المليار مستخدم، قد اطلقت العام الماضي نسخة ويب من خدمتها تتيح إمكانية استقبال وإرسال الرسائل عبر متصفحات الويب شرط أن يكون الهاتف الذكي والحاسب متصلين بالإنترنت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا