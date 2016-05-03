أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد – تعرف على القنوات الناقلة للقاء الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

Google+ Print
كرة يد – تعرف على القنوات الناقلة للقاء الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي كرة يد – تعرف على القنوات الناقلة للقاء الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

يلتقي فريق كرة اليد بالزمالك بنظيره الترجي التونسي يوم الأربعاء على لقب كأس السوبر الإفريقية.

وتأهل الزمالك لتلك المباراة بعد فوزه بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة، فيما وصل الترجي التونسي لها عقب تتويجه بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ويقام اللقاء في مدينة المغربية يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة لتحديد هوية المتأهل لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناتي حنبعل والحوار التونيستين.

وتردد قناة حنبعل هو 12054 V، فيما تردد الحوار هو 11354 أفقي.

يذكر أن الزمالك توج بلقبي الدوري والكأس في قبل عدة أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء