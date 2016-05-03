كرة يد – تعرف على القنوات الناقلة للقاء الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

يلتقي فريق كرة اليد بالزمالك بنظيره الترجي التونسي يوم الأربعاء على لقب كأس السوبر الإفريقية.

وتأهل الزمالك لتلك المباراة بعد فوزه بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة، فيما وصل الترجي التونسي لها عقب تتويجه بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ويقام اللقاء في مدينة عيون المغربية يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة لتحديد هوية المتأهل لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناتي حنبعل والحوار التونيستين.

وتردد قناة حنبعل هو 12054 V، فيما تردد الحوار هو 11354 أفقي.

يذكر أن الزمالك توج بلقبي الدوري والكأس في مصر قبل عدة أيام.