مستحضر جديد ينقذ حياة الأطفال المصابين بالسكر حال تعرضهم للغيبوبة

كشفت الدكتورة أميرة عبد المنعم أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس عن نوع جديد من "الجل" ينقذ حياة الأطفال المصابين بالسكر عند سقوطهم جراء "غيبوبة السكر".

وقالت إن "الجل" هو عبارة عن سكر مركز يتم دهنه فى لثة الطفل خصوصا عند تعرض الطفل للهبوط الشديد فى السكر، وعدم القدرة على فتح الفم مؤكدة لأنه يعمل على رفع نسبة السكر فى الدم، عند الإصابة بالهبوط المفاجئ للسكر مشيرة إلى أن المستحضر موجود فى الخارج وسيتم توفيره فى مصر قريبا.

وأوضحت أن العمليات الجراحية التى تعتمد على استئصال جزء من المعدة أو الأمعاء لا تؤدى إلى الشفاء أو العلاج من مرض السكر النوع الأول بل يمثل خطورة شديدة عليهم مؤكدة على ضرورة ممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن لأن السمنة تؤدى إلى عدم استجابة الجسم للأنسولين.

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