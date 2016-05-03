بالصور.. مدير جهاز تعمير سيناء يتفقد أعمال تخطيط الاستاد الرياضى بالطور

تقفد المهندس محسن سعيد حماد مدير جهاز تعمير سيناء وعلى أنور الشناوى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ظهر اليوم أعمال تنفيذ "لاند سكيب" تخطيط الموقع العام للاستاد الرياضى بطور سيناء، رافقهما خلال الجولة محمد فتحى توفيق وكيل الرياضة، وأحمد مسعد مدير المنشآت الرياضية، ووليد وفيق مدير الإدارة الهندسية بالشباب والرياضة.

ومن جانبة قال على أنور الشناوى إن أعمال اللاند سكيب تشمل إعداد الطرق الداخلية داخل الاستاد وتوزيع الأرصفة حول المنشآت الداخلية بالاستاد الرياضى، ومنها المبنى الإدارى الاجتماعى والملاعب الخماسية والصالة المغطاة ودهانات للمبانى وصيانة غرف خلع الملابس وأعمال تدبيش للسور وإنشاء مدرج للملاعب الخماسية وأعمال الرصف والإنترلوك والكافتيريات.

كما أكد سرعة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت ممكن، حتى لا تؤثر الأعمال الإنشائية على ممارسة الرياضة للشباب المترددين على الاستاد الرياضى، مضيفا أن أعمال اللاند سكيب تصل تكلفتها إلى 3 ملايين.

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