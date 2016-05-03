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وزير البترول يشارك في اجتماعات منظمة مدن الطاقة العالمية بأمريكا

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وزير البترول يشارك في اجتماعات منظمة مدن الطاقة العالمية بأمريكا وزير البترول يشارك في اجتماعات منظمة مدن الطاقة العالمية بأمريكا

طارق الملا وزير البترول

شارك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، في اجتماعات منظمة مدن الطاقة العالمية بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من وزارة التجارة الأمريكية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن الاجتماعات تضم 20 مدينة على المستوى العالمي تتميز بكونها مدنا محورية في مجال الطاقة بصفة عامة تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات الطاقة، فضلاً عن تسهيل عمل البعثات التجارية بين هذه المدن بما يتيح فرص أفضل للتعاون فى عدة مجالات أخرى بجانب الطاقة مثل البيئة والتصنيع والتعليم.

وأضاف أن هذه المدن تشمل هيوستن الأمريكية وكاراماي الصينية ولاوندا الأنجولية ومالابو الغينية وبيرث الأسترالية وبورت هاركورت النيجيرية وسان فيرناندو الترينيدادية وسان جونز الكندية وستافانجر النرويجية وتومسك الروسية وفيلا هيرموسا المكسيكية.

وعلى جانب آخر، يشارك وزير البترول اليوم كمتحدث رئيسي في المؤتمر والمعرض العالمي لتكنولوجيا البترول البحرية الذي يعقد بهيوستن، وهو من أكبر المؤتمرات العالمية فى مجال البترول والغاز ومن أكبر 10 فاعليات اقتصادية تعقد بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيه عدد كبير من قيادات ورؤساء المؤسسات وشركات الطاقة العالمية.

وأوضح وزير البترول أن كلمته ستشمل إلقاء الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والاستراتيجيات والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في خلال الفترة الأخيرة وبرنامج لجذب المزيد من الاستثمارات التى تُعد من الركائز الأساسية فى قطاع البترول فى مصر ، وإلقاء الضوء عل المشروعات الكبرى لتنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة والاحتمالات الغازية الجيدة فى عدد من مناطق مصر البرية والبحرية خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط .

كما يشمل جدول زيارة الوزير خلال زيارته لهيوستن الأمريكية المشاركة كمتحدث رئيسى فى الندوة السنوية الثانية حول قطاع البترول فى مصر التى تنظمها غرفة التجارة العربية الأمريكية على هامش المؤتمر العالمى لتكنولوچيا البترول البحرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيعقد عدة لقاءات مع عدد من رؤساء كبريات الشركات العالمية العاملة فيمصر لبحث خطط عملها خلال الفترة القادمة وسُبل زيادة حجم الاستثمارات وتسريع وتيرة وضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج.

أ ش أ

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