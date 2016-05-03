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رئيس موريتانيا: جاهزون لاستقبال «القمة العربية» ونوفر الأمان والرعاية لضيوفنا

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رئيس موريتانيا: جاهزون لاستقبال «القمة العربية» ونوفر الأمان والرعاية لضيوفنا رئيس موريتانيا: جاهزون لاستقبال «القمة العربية» ونوفر الأمان والرعاية لضيوفنا

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – أرشيفية

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن ” موريتانيا جاهزة لاستقبال القمة العربية في وقتها المحدد، وأنها ستوفر كافة الإمكانيات من أجل إنجاحها”.

وقال ولد عبد العزيز – أثناء خطاب جماهيري في مدينة النعمة في أقصى الشرق الموريتاني اليوم الثلاثاء – بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إننا “سننظم القمة العربية، ولو تحت (الخيام) العربية الأصيلة”.

وأشار “ولد عبد العزيز”، إلى أن بلاده تملك الإمكانيات لذلك.

وشدد الرئيس الموريتاني، على “أن الوفود العربية هم ضيوف موريتانيا، وسيتم توفير الأمن، والرعاية الكافية لهم”.

وتستعد موريتانيا، حاليًا لاستقبال وفود من الجامعة العربية خلال الأيام القادمة ضمن التحضيرات للقمة المقررة يومي 25 و26 يوليو المقبل.

 

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