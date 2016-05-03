جهاز براون الجديد يستخدم التقنيات الذكية لإزالة الشعر الدائمة

تقدم علامة براون، العلامة الأولى لإزالة الشعر في العالم، إمكانية إزالة الشعر المرئي بشكل دائم مع براون Silk-expert IPL الذي يعمل بتقنيات الضوء الاحترافية، ويتضمن نظام استشعار مدمج لمعرفة درجة لون البشرة وتعديل حدة الضوء بشكل مستمر لتناسب لون البشرة. كما خضع الجهاز للاختبارات السريرية وأثبت كونه آمنا وفعالاً عند استعماله في المنزل، ليحقق نتائج يمكن الاعتماد عليها* دون ألم من أجل الحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً.

وبفضل تقنية SensoAdapt™ ونظام الاستشعار الذكي للون البشرة، تحقق براون إنجازاً مدهشاً في فئة أنظمة إزالة الشعر بالنبضات الضوئية المركزة.

•فالتقنية تعني عدم الحاجة إلى التخمين مطلقاً، نظراً لتحديد كثافة الضوء وتركيزه تلقائياً بما يناسب البشرة. وبعكس الاجهزة الأخرى التي تكشف عن إمكانية تلقي العلاج بالنبضات الضوئية المركزة، فإن تقنية SensoAdapt™ تقرأ البشرة حتى 80 مرة في الثانية وتعدّل تركيز الضوء ليصل إلى المستوى المناسب. وبهذا يمكن تجنب الجداول اليدوية المعقدة للتعرف على اللون في الأجهزة الأخرى، وبخاصة مع اختلاف لون البشرة في مختلف أنحاء الجسم.

•كما أنها التقنية الأسرع للنبضات الضوئية المركزة بمستويات الطاقة العالية، فهي تومض مرة كل 0.9 – 1.9 ثانية حسب تركيز الطاقة، وبالتالي تسمح بعلاج الساقين خلال 8 دقائق.

فعالية وأمان مثبتان سريرياً

تم اختبار جهاز براون Silk-expert IPL سريرياً والموافقة عليه من قبل هيئة الغذاء والدواء. وأظهرت التجارب السريرية* أن السيدات وجدن انخفاضاً ملحوظاً في نمو الشعر بعد أربع جلسات علاجية أسبوعية:

•قالت 94% من السيدات أن المنتج حقق نتائج واضحة وملموسة بالفعل بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام

•كما لاحظت 89% من السيدات انخفاضاً واضحاً في نمو الشعر بالمنطقة المعالجة حتى بعد مرور 12 شهراً من آخر جلسة علاجية بتقنية النبضات الضوئية المركّزة.*

يمكن استخدام نظام إزالة الشعر دون أي ألم على الوجه وعلى كامل الجسم، مما يوفر للسيدات الحل الملائم لكافة احتياجات إزالة الشعر مرة واحدة. **

أداء متفوق في الاستخدام

بوجود النمطين الانسيابي والدقيق، يمكن لجهاز Silk-expert IPL التكيف بسهولة مع كل أجزاء الجسم، حيث يسمح نمط الانسياب بمعالجة فعالة وسريعة وينصح به للمناطق الكبيرة كالساقين والذراعين. أما النمط الدقيق فهو لعلاج المناطق الحساسة أو الصغيرة والتي يصعب الوصول إليها كخط البكيني أو الإبطين.

ومع وجود وصلة للكهرباء يصبح جهاز براون Silk-expert IPL جاهزاً دوماً للاستعمال ويمكن تشغيله بأقصى قوة دون انقطاع. لا حاجة لاستخدام الجل أو تغيير اللمبات، كما يمكن للجهاز إنتاج 12 ألف ومضة – وهذا يعني عمل الجهاز لمدة تقارب 14 عاماً عند استخدامه فقط على الجزء السفلي من الساقين وعلى الإبطين وخط البكيني او الوجه. وحتى عند استخدامه لعلاج الجسم كاملا وفي الجلسات المستمرة لمنع نمو الشعر من جديد، تكفي ومضات الجهاز لحوالي 6 سنوات.

وإضافة إلى ذلك، يتميز جهاز براون Silk-expert IPL بسهولة الاستعمال دون الحاجة إلى تدريب. وهو صغير وأنيق ومصمم بشكل مريح ومقبض سهل الحمل – مما يجعله الحل المثالي للسيدات كثيرات الانشغال.

وتعليقاً على جهاز براون Silk-expert IPL قالت النجمة جيسيكا ألبا، سفيرة علامة براون: "نظراً لانشغالي الدائم فإن من الصعب للغاية أن أجد منتج الجمال الذكي الذي يوفر الوقت دون التأثير على النتائج الفعلية. يحقق جهاز براون Silk-expert IPL تلك المزايا معاً إلى جانب تصميمه الجميل ليمنح السيدات شعوراً ومظهراً رائعاً دوماً."

يطرح جهاز براون Silk-expert IPL في الأسواق اعتباراً من الشهر القادم (مايو) في جميع محلات الأجهزة الإكترونية. للمزيد من المعلومات حول محفظة ’براون‘، يرجى زيارة موقع ’براون‘ على العنوان الإلكتروني:http://www.braun.com.