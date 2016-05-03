جديد من ريميل خطوتان فقط لأظافر رائعة الجمال

أهلاً بجيل للعناية بالأظافر! لا تملكين الوقت أو المال الكافي لصالون التجميل؟ لا تقلقي! الآن، تقدم ريميل ملمّع الأظافر الجديد Super Gel، النظام الحصري من خطوتين للون ولمعان فائقين يدومان لغاية 14 يوماً. تطبيقه سهل، لأنه يجف مثل ملمِّع أظافر عادي، ومن دون الحاجة إلى مصباح للأشعة فوق البنفسجية! أما النتيجة، فهي لمسة أخيرة لامعة وخالية من الأخطاء مع حجم ثلاثي الأبعاد لجيل أظافر احترافي... من دون فوضى، أو وقت مخصص لصالون التجميل أو محفظة النقود، وحتى من دون أي ضرر لأظافرك. هيّا، قولي أهلاً بقوة الجيل الخارقة.

تضع ريميل أحدث الابتكارات عند رؤوس أصابعك. مع Super Gel الحائز على براءة اختراع بنظام جيل لتلوين الأظافر، ستتمتعين بأظافر فائقة اللمعان بكل سهولة وراحة في بيتك، بفضل تكنولوجيا التجفيف بالضوء الطبيعي التي يستخدمها.

الخطوة الأولى: ضعي طبقتين من الملوّن الباهر Super Gel بواسطة فرشاة الاستخدام فائقة الدقة لتطبيق خالٍ من الخطوط وبتمريرة واحدة فقط. وتعني طبقة الأساس المضمنة أنك لا تحتاجين إلى تحضير أظافرك لتحقيق نتيجة نهائية مثالية تشبه نتيجة صالون التجميل.

الخطوة الثانية: أطلقي عملية المعالجة الذاتية مع طبقة Super Gel النهائية – وسيقوم الضوء الطبيعي بالباقي. لا ضرورة إلى الانتظار لساعات، لأنه يجف بسرعة مثل ملمّع أظافر عادي، من دون وجود لفقاعات أو تشققات. ستحظى الأظافر على لمعان مذهل عاكس للضوء، وعلى لمسة جيل أخيرة ناعمة، تدوم لمدة طويلة وتغطي كل العيوب. وعندما تكونين جاهزة للون جديد، يكفي فقط استخدام مزيل عادي لملمّعات الأظافر لكي تزيلي الجيل الملوّن من دون أن تنقعي أصابعك. سهلٌ جداً!

استمتعي بأروع الظلال الجديدة عند رؤوس أصابعك! من الطبيعية إلى الجريئة، يقدم Super Gel لوحة غنية من الألوان تلائم أي أسلوب لليدين – القدمين. يمكنك الاختيار من بين 15 لوناً عصرياً، 9 منها صممتها كايت موس - ابحثي عن توقيعها على القارورة. تشتمل السلسلة على درجات طبيعية أنيقة، زهرية عالية التأثير، مرجانية حادة، حمراء غنية، مائية نابضة بالحياة وداكنة ساحرة. حاولي ان تفاجئي الآخرين مع قرمزي جذاب مثل Darling Dahlia من كايت موس (رقم 041). تأكدي من بروز وتألق أظافرك مع لون فاتح مثل Blue Babe من كايت موس (رقم 052). أو ابتكري أناقة رصينة مع أرجواني ناعم مثل Bare Hug (رقم 013).

يمتاز Super Gel أيضاً بسهولة أكثر بفضل التصميم الملائم للعلبة. للتمييز بين الخطوتين، يأتي اللون في قارورة زجاجية مع غطاء أسود وعالٍ مزيّن بوضوح كامل بعبارة "Step 1" (الخطوة 1)، في حين يتم تقديم الطبقة النهائية في قارورة سوداء مصقولة مع غطاء أرجواني مكتوب عليه عبارة "Step 2" (الخطوة 2). في يدك، لديك كل شيء. يتوفر 13 من الألوان كجزء من ثنائي في علبة تم إعدادها مع طبقة أخيرة.

الآن، أصبح ابتكار تأثير جيل احترافي-مثالي رائع اللمعان، بسهولة 1..2... هذا كل شيء! استمتعي بالإطلالة اللندنية لأظافرك مع Super Gel من سالي هانسن، #gelpower



معلومات وحقائق

SUPER GEL من ريميل

ريميل تقدم ملمّع الأظافر الجديد Super Gel، نظام من خطوتين حائز على براءة اختراع للون ولمعان فائقين يدومان لغاية 14 يوماً. استمتعي بلمسة نهائية لامعة وخالية من الأخطاء، بالإضافة إلى حجم ثلاثي الأبعاد لجيل احترافي للأظافر من دون الحاجة إلى مصباح للأشعة فوق البنفسجية!

الخطوة الأولى: ضعي طبقتين من الملوّن الباهر Super Gel بواسطة فرشاة الاستخدام فائقة الدقة لتطبيق سهل وخالٍ من الخطوط بتمريرة واحدة فقط. لا حاجة إلى طبقة أساس.

الخطوة الثانية: أطلقي عملية المعالجة الذاتية مع طبقة نهائية – وسيقوم الضوء الطبيعي بالباقي. يمكنك إزالته بواسطة مزيل عادي لملمّعات الأظافر.