Benefit Cosmetics تضع الجمال في خدمة القضايا الإنسانية

أطلقت علامة Benefit Cosmetics الرائدة في عالم مستحضرات التجميل عالية الجودة ومقرّها في سان فرانسيسكو، مشروعاً خيرياً عالمي النطاق بعنوان Bold is Beautiful، ويهدف المشروع إلى تمكين النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم. بعد النجاح الهائل الذي حقّقته المبادرة في العالم، أطلقت آني فورد دانييلسون، ابنة جان فورد، وهو أحد مؤسِّسي علامة Benefit، المبادرة الإنسانية في دولة الإمارات يوم الأربعاء الواقع في 30 مارس 2016.

بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)، تهدف هذه المبادرة إلى تمكين النساء والفتيات من تحقيق أحلامهن الكبيرة واتخاذ الخطوات الجريئة. وخلال شهر مايو، سيعود ريع كل درهم من عائدات خدمة إزالة شعر الحواجب بالشمع المتوفرة في متاجر Benefit Cosmetics في مختلف أنحاء دبي، لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. أما المتاجر المشاركة في هذا المشروع الخيري، فتشمل متاجر Sephora في دبي مول، وسيتي ووك، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، ومارينا مول، وفستيفال سيتي مول، ومشروع جي بي آر، وفي ابن بطوطة مول اعتباراً من 15 أبريل.

وفي سنته الأولى، انطلق المشروع في مايو 2015 بزخم في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا. وقد تعاونت Benefit مع 11 مؤسسة خيرية وحصدت أرباحاً بقيمة تفوق 2.9 مليون دولار أمريكي، وهي عائدات خدمة إزالة شعر الحاجب بالشمع التي شملت 170 ألف عميل.

وعن النجاح الهائل الذي حقّقه المشروع، يؤكد الرئيس التنفيذي في شركة Benefit Cosmetics، جان أندريه روجو، قائلاً: "لم نكن نتوقع بتاتاً هذا النجاح المدوّي، فقد حققنا أهدافنا بشكل يفوق كل تصور. فلطالما آمنّا بأنّ الجمال لا يقتصر على المظهر الخارجي بل هو راسخ في الداخل أيضاً. وقد تبنّى موظفونا وعملاؤنا فلسفتنا القائمة على مبدأ "افعل خيراً تلقَ خيراً"، إذ كانوا متشوّقين ومتحمّسين للانخراط في هذه المبادرة والعطاء في المقابل".

تم اعتماد فلسفة "Feel Good" في العام 1976 بعد أن أطلق مؤسِّسَا Benefit، جان وجاين فورد، منهجاً جمالياً جديداً كلياً قائماً على مبدأ "افعل خيراً تلقَ خيراً" الذي انتشر في أرجاء شوارع مدينة سان فرانسيسكو. وانطلاقاً من هذه الفلسفة، ابتكر التوأم فورد مقاربة جمالية مبنية على توفير الحلول.

وحول هذه المقاربة، تعلِّق خبيرة التجميل وسفيرة ماركة Benefit إلى العالم، آني فورد دانييلسون، وهي ابنة جان فورد وقريبة جاين، قائلة: "توفر كل منتجاتنا وخدماتنا حلولاً لكل المشاكل الفعلية المتعلّقة بالجمال. ولطالما سعينا إلى تعزيز إحساس المرأة بالرضا عن مظهرها الخارجي وجمالها الداخلي من خلال تزويدها بنتائج حقيقية!".

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ جاين وجان فورد مهّدا الطريق أمام فلسفة الجمال الإيجابية، في العام 1976، بعد أن زارت إحدى الراقصات متجرهما الأول. وعن زيارة الراقصة، تصرّح آني فورد دانييلسون قائلة: "كانت تبحث عن مستحضر يبرز إطلالتها أكثر وهي على المسرح. فما كان رد فعل جاين وجان يومذاك؟ قصدا المنزل وابتكرا العبوة الأولى من مستحضر Benetint الذي أصبح أوّل منتج تسوّقه ماركة Benefit Cosmetics".

وسرعان ما تحوّل طلب الراقصة الذي بدا غريباً وقتذاك إلى أحد مستحضرات التجميل وحلول الجمال السريعة الأكثر مبيعاً على الإطلاق. وبحسب أقوال فورد دانييلسون، إنّ "كلمة "لا" غير موجودة في قاموس جان وجاين. ولطالما آمنا بإضافة حرف "W" إلى آخر الكلمة "NO"، فتصبح "NOW" )ومعناها فوراً( بحثاً عن الحلول".

ساهمت تلك الفلسفة في ابتكار علامة تجارية رائدة لا تعنى بالجمال الخارجي فحسب بل توفر الحلول الفورية التي تضمن لكل امرأة الإحساس بالرضا عن الذات والثقة بالنفس.

وتضيف فورد دانييلسون قائلة: "بعد مضي عقود عدة في الاهتمام بإطلالة المرأة على أفضل وجه وتعزيز شعورها الداخلي بالرضا، حان الوقت لكي نطوّر هذه الفلسفة إلى خارج نطاق المتجر ونقلها إلى العالم كله بحيث نحدث تغييراً جذرياً راسخاً في حياة النساء والفتيات كافة".

وباعتماد المنهج ذاته المستند إلى توفير الحلول لمشاكل الجمال، تسعى Benefit Cosmetics إلى توسيع نطاق مشروع Bold is Beautiful إلى خارج حدود المتجر ومنضدة ترتيب الحواجب. فهذه السنة، تعمد الشركة إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة بتوسيع نطاق نشاطاتها في 9 بلدان، وهي الولايات الأمريكية المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، وإسبانيا، وسنغافورة، وكندا، وإيرلندا، والإمارات العربية المتحدة.

في هذا السياق، يؤكد روجو قائلاً: "يكمن هدفنا للعام 2016 في جمع 4 ملايين دولار أمريكي. ونحن نؤمن أشدّ إيمان بأنّه إلى جانب توفير الإطلالة الجيدة والإحساس بالرضا عن الذات، يظل هدفنا الأسمى متمثلاً بفعل الخير. وبواسطة الأدوات والموارد المناسبة، يمكن لأي امرأة التحرّر من القيود التي تكبّل طاقاتها الخارقة وتحدّ إبداعها. فلنفاجئ العالم ونغيّر حياتنا!".

لمعرفة المزيد حول مبادرة Bold is Beautiful والتبرع على الإنترنت يرجى زيارة www.boldisbeautiful.com/ae.