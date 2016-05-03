جمال النجمات في Met Gala ومفاجآت غير متوقعة

اعتبرت إطلالات النجمات في Met Gala مفاجئة جداً في هذا العام، لا سيما في ابتكاراتهن الجمالية، التي تخطت حدود المألوف، واتجهت نحو الغرابة والابتكار من حيث مكياج العيون، وألوان أحمر الشفاه، وصولاً إلى تسريحات الشعر.

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كيتي بيريKaty Perry: تصدّرت لائحة الغرابة في هذا الحفل، إذ اعتمدت أحمر الشفاه باللون الأسود، ورفعت شعرها على شكل كعكة كبيرة مع الغرّة المبعثرة على الوجه.

بيونسيه Beyonce: اعتمدت تسريحة شعر عادية لتسلّط الضوء على مكياج عينيها القوي، كما استخدمت الظلال الأخضر الداكن بشكل لافت.

كريستن ستيوارت Kristen Stewart: أطلّت بتسريحة شعر عفوية وفوضوية مع مكياج جريء إلى درجة أنّها استخدمت الظلال المعدني إلى جانب العيون الدخانية السوداء.

تايلور سويفت Taylor Swift: تحوّلت إلى محطّ أنظار طوال الحفل، نظراً إلى أحمر الشفاه الداكن الذي استخدمته. بدا اللون الداكن على بشرة سويفت البيضاء لافت جداً إلى درجة أنها لم تحتج إلا إلى القليل من الماسكرا على عينيها.

ليلي ألدريدج LilY Aldridge: كانت المفاجأة الكبرى مع هذه النجمة التي طبّقت موضة الحواجب الذهبية من العروض العالمية، كما استخدمت أحمر الشفاه البني الفاتح على شفتيها مع الشعر المشدود.

سيارا Ciara: اكتملت جرأتها عندما صبغت شعرها باللون الكروم، واعتمدت تسريحة غريبة مع الدبابيس المعدنية الظاهرة على الغرة.

إيل فانينغ Elle Fanning : اكتفت بتسريحة ذيل الحصان المرتفعة مع المكياج الخفيف؛ وهذه البساطة جعلتها من الأجمل في الحفل.

هيلي ستاينفيلد Hailee Steinfeld: أطلّت بشفاه جريئة ولامعة، بالإضافة إلى تسريحة شعر عادية للغاية.

لارا ستون Lara Stone: دمجت اللونين الأسود والفضي على عينيها بشكل قويّ، سلّط الضوء على شخصيتها الجريئة.

تشير إطلالة النجمات الجمالية في هذا الحفل إلى تبدّل واضح في موضة المكياج، الذي تخطّى حدود الطبيعية إلى الجرأة في استخدام الألوان الداكنة واعتماد ابتكارات غريبة.