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نصائح لإزالة بقع صبغة الشعر عن الملابس

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الثلاثاء 03-05-2016 18:48

تعتبر صبغة الشعر من البقع صعبة التنظيف، إلا أنّه يمكن التغلّب عليها باتباع الآتي:

- تُمسح البقعة بالماء البارد، فور سقوط صبغة الشعر على الملابس.
- يُرشّ القليل من مثبت الشعر (السبراي) مكان البقعة، وتترك قطعة الملابس جانباً لحوالي 10 دقائق، قبل وضعها في الغسالة.
- يُخلط القليل من الخلّ الأبيض والماء الدافئ معاً، ثم يسكب الخليط على البقعة، مع دعكها جيداً حتى زوالها.
- تُنقع الملابس المبقعة في خليط معدّ من سائل الجلي والماء، ثم تُغسل بالطريقة الاعتيادية بالغسالة.
- يُسكب القليل من عصير الليمون الحامض مكان البقعة، وتُدعك بواسطة فرشاة الأسنان بشكل عمودي، قبل أن توضع في الغسّالة.

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سيدتي