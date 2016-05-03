نصائح لإزالة بقع صبغة الشعر عن الملابس

تعتبر صبغة الشعر من البقع صعبة التنظيف، إلا أنّه يمكن التغلّب عليها باتباع الآتي:

- تُمسح البقعة بالماء البارد، فور سقوط صبغة الشعر على الملابس.

- يُرشّ القليل من مثبت الشعر (السبراي) مكان البقعة، وتترك قطعة الملابس جانباً لحوالي 10 دقائق، قبل وضعها في الغسالة.

- يُخلط القليل من الخلّ الأبيض والماء الدافئ معاً، ثم يسكب الخليط على البقعة، مع دعكها جيداً حتى زوالها.

- تُنقع الملابس المبقعة في خليط معدّ من سائل الجلي والماء، ثم تُغسل بالطريقة الاعتيادية بالغسالة.

- يُسكب القليل من عصير الليمون الحامض مكان البقعة، وتُدعك بواسطة فرشاة الأسنان بشكل عمودي، قبل أن توضع في الغسّالة.