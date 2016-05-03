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متحدث عسكرى ليبى: الجيش يمشط مناطق القتال التى تم تحريرها غرب بنغازى

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متحدث عسكرى ليبى: الجيش يمشط مناطق القتال التى تم تحريرها غرب بنغازى متحدث عسكرى ليبى: الجيش يمشط مناطق القتال التى تم تحريرها غرب بنغازى

>قال المتحدث باسم الكتيبة "2" الصاعقة التابعة للجيش الليبى، سالم غفير، إن قوات الجيش ورجال الهندسة مازالوا يقومون بتمشيط مناطق أم الرحيمين ومنطقة الفعاكات وشارع الاستراحات غرب مدينة بنغازى بعد تحريرها بالكامل.

وأضاف غفير، فى تصريح صحفى مساء اليوم، إنه تم انتشال جثتين من قبل منتسبى الكتيبة من مزرعة القيادى فى تنظيم الدولة "داعش" أحمد الحمروش فى منطقة أم الرحيمين القريبة من منطقة الفعاكات غرب مدينة بنغازي.

وأوضح غفير أنه تم العثور على القبور أثناء تمشيط رجال الكتيبة وصنف الهندسة للمزرعة من بقايا الحرب والألغام، لافتاً إلى أنه تم العثور أيضاً على مخازن للأسلحة والذخائر تحت الأرض فى المزرعة.
>وأوضح أنه تم تسليم الجثث إلى فريق البحث عن الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي، الذى بدوره سلمها إلى مركز بنغازى الطبى لأخذ عينات "دى أن دي" للتعرف على هوية الجثتين.

وأضاف غفير أنه بحسب أقوال بعض منتسبى الجماعات الإرهابية الذى تم القبض عليهم فى المنطقة أن الجثتين تعودا لأبناء القيادى فى التنظيم الإرهابى أحمد الحمروش لقيا حتفهما خلال الاشتباكات مع قوات الجيش.
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