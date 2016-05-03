باراك أوباما: لم يتوقع أحد سقوط مبارك وفوجئنا بمسار الربيع العربى

أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه تفاجأ من الاتجاه الذى اتخذه الربيع العربى، موضحا أن الجميع يعلم مدى هشاشة بعض الأنظمة العربية التى كانت لا تستجيب لشعوبها، حيث لم يكن هنالك الكثير من وسائل الديمقراطية، كما كان هنالك أيدولوجية مناهضة للغرب تختمر ومناهضة للحداثة فى بعض الحالات، و أنه لم يتوقع أى شخص بصورة جازمة الخروج المفاجئ لحسنى مبارك.

وأوضح أوباما فى مقابلة مع "CNN" نشرت مقتطفات منها، اليوم الثلاثاء، أن الكثيرين كانوا يأملون فى الروح التى انعكست فى ميدان التحرير والتى كانت أكثر تحررية وتؤمن بمجتمع مدنى وبالتعددية التى من شأنها أن تعبر عن نفسها، على حد تعبيره.

وتابع أوباما: كان دائماً هناك خطر علمنا به منذ البداية، وهو فى الأماكن التى كان يوجد فيها قمع قوى للمجتمع المدنى، وحيث تسود فيها حقيقة واحدة وهى أن عقيدة التدين ملزمة، كان هناك خطر من أن تتحول الأمور بطريقة ما الى اتجاه سلبى، أعتقد أن قلة من الناس كان يتوقع سرعة حدوث الكثير من ذلك وكذلك بالنتائج غير العادية التى حدثت فى أماكن مثل سوريا".

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