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مصدر طبى: مقتل 3 إرهابيين اثناء محاولتهم الهجوم على كمين بالعريش

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مصدر طبى: مقتل 3 إرهابيين اثناء محاولتهم الهجوم على كمين بالعريش مصدر طبى: مقتل 3 إرهابيين اثناء محاولتهم الهجوم على كمين بالعريش
أفادت مصادر طبية بشمال سيناء اليوم، الثلاثاء، أن قوات الأمن تمكنت من قتل 3 عناصر إرهابية وإصابة 4 أخرين فى تبادل لإطلاق النيران بين قوة أمنية ومجموعة مسلحة أطلقت نيرانها على كمين أمنى بمحيط مدينة العريش.

وأشار المصدر إلى أن 3 جنود أصيبوا فى الهجوم وتم نقلهم لمستشفى العريش.

كما فجرت القوات 3 عبوات ناسفة أثناء حملاتها بمنطقة الشيخ زويد ورفح، وتمكنت من إلقاء القبض على 22 مشتبها بهم خلال حملات تمشيط بالعريش.


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