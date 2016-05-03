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ملك الأردن يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي تحديات المنطقة وجهود التصدي للإرهاب

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ملك الأردن يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي تحديات المنطقة وجهود التصدي للإرهاب ملك الأردن يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي تحديات المنطقة وجهود التصدي للإرهاب

عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب مايكل كوناوي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل التعامل مع تحديات المنطقة وفي مقدمتها التصدي لخطر الإرهاب والتطرف إضافة إلى علاقات الصداقة والتعاون الأردنية الأمريكية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأن الملك عبدالله الثاني أكد – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بحضور الأمير فيصل بن الحسين – حرص المملكة على تعزيز وتوسيع آفاق العلاقات بين البلدين والتقدير للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف المجالات.

وبدوره..أعرب النائب كوناوي والوفد المرافق له عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية بكل وسطية واعتدال.

وقد حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة ، ومدير مكتب الملك جعفر حسان ، والسفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز.

أ ش أ

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