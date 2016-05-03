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أمين "مستقبل وطن" بدمياط: نخوض انتخابات المحليات من خلال "دعم مصر"

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أمين "مستقبل وطن" بدمياط: نخوض انتخابات المحليات من خلال "دعم مصر" أمين "مستقبل وطن" بدمياط: نخوض انتخابات المحليات من خلال "دعم مصر"
قال محمد رمضان أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، إن الحزب سوف يخوض انتخابات المحليات القادمة من خلال قائمة ائتلاف "دعم "، والذى يحظى بأغلبية المقاعد داخل مجلس النواب.

وأضاف رمضان لليوم السابع تعليقا على وجود قائمة تحمل اسم "فى حب مصر للمحليات"، وبدء عملها بمحافظة دمياط، أن قائمة فى حب مصر البرلمانية، انتهى دورها عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، وتحولت إلى ائتلاف دعم مصر.

وذكر رمضان أن الحزب سوف يشكل لجنة لاستقبال طلبات الأعضاء لخوض انتخابات المجالس المحلية فور إقرار قانون الإدارة المحلية، وسيبدأ الحزب خلال شهر مايو فى عدة مشروعات ومبادرات تأهيلية لأعضاء الحزب فى كافة المجالات.

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