النيابة تأمر بحبس عاطل ضبط بحوزته 10 كيلو بانجو فى طوخ بالقليوبية

أمر محمد عبد المؤمن، مدير نيابة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزته 10 كيلو بانجو.

كانت وردت معلومات للمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ تفيد اتجار "أحمد.ج.ب" 19 سنة، عاطل، بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وعرض المعلومات على اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، كلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بضبط المتهم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، وبتفتيش مسكنه أمكن ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى 400 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7524 إدارى مركز طوخ لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين، وبإشراف المسشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- تجديد حبس عاطلين سرقا 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من فرع بنك بالقليوبية