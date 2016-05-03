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السيسي: ملتزمون بترسيخ دعائم دولة مدنية قائمة على سيادة القانون

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السيسي: ملتزمون بترسيخ دعائم دولة مدنية قائمة على سيادة القانون السيسي: ملتزمون بترسيخ دعائم دولة مدنية قائمة على سيادة القانون

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه اليوم، الثلاثاء، وفد من الكونجرس الأمريكى، التطورات على الساحة الداخلية والجهود الجارية لمواصلة عملية التنمية وتوفير الأمن والاستقرار للشعب المصرى.

وأكد الرئيس التزام المصرية بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وإعلاء قيم الديمقراطية، حيث أشار إلى ضرورة عدم تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات فى من منظور غربى بالنظر إلى اختلاف التحديات والظروف الداخلية والإقليمية، منوهاً إلى أن الديمقراطية عملية ممتدة ومستمرة، وأن مصر عازمة على المضى قدماً على الصعيد الديمقراطى.

 

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