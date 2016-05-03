«صدى البلد» تعرض «الخروج» و«هي ودافنشي» رمضان المقبل

كتبت – إنجي لطفي

تعاقدت قناة “صدى البلد”، على شراء مسلسلي ” الخروج”، و” هي دافنشي”، للعرض على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.

وتجري “صدى البلد”، حاليًا الاتفاق على عددٍ من المسلسلات، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بمجرد اكتمالها.

“الخروج”، من بطولة عددٍ كبيرٍ من الفنانين منهم درة، ظافر العابدين، شريف سلامة، نورهان، رشا مهدي، وتامر ضيائي، ومن تأليف محمد الصفتي، إنتاج أروما بكيتشر، ومن إخراج محمد جمال العدل.

و”هي ودافنشي” يدور في إطار من الكوميديا السوادء في إحدى المناطق الشعبية، حيث إحدى المحاميات التي تتعرض لمواقف صعبة في حياتها، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد ظهور “دافنشي”.

“هي ودافنشي”، من تأليف محمد الحناوي، إخراج عبد العزيز حشاد، ومن بطولة خالد الصاوي، ليلي علوي، مي سليم ، وأحمد سعيد عبد الغني.