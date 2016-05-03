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و صول شحنة «عجول» سودانية لميناء أبو طرطور بسفاجا

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و صول شحنة «عجول» سودانية لميناء أبو طرطور بسفاجا و صول شحنة «عجول» سودانية لميناء أبو طرطور بسفاجا

شحنة عجول أرشيفية

مراسل «ONA»

استقبل ميناء أبو طرطور البحري جنوب سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، سفينة الشحن “النورس” قادمة من أحد الموانئ السودانية، وعلى متنها 1598 عجلًا سودانيًا للذبح الفوري بالغردقة.

وأكد الدكتور وحيد رفعت، رئيس لنقابة الفرعية للبيطريين بالبحر الأحمر، أن شحنة العجول تم الكشف عليها من قبل الحجر البيطري بالوجه القبلي والبحر الأحمر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل التحصينات البيطرية اللازمة، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء، وإدارة الحجر البيطري.

وأوضح رفعت، خلال بيان صادر عن القابة اليوم، أنه تم اتخاذ اللازم للتأكد من سلامة الشحنة قبل السماح بالإفراج عنها، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على العجول، وتبين سلامتها.

فيما كشف حسن حافظ، رئيس رابطة وجمعية مستوردي الماشية الأفريقية، أن العجول السودانية المستوردة من الجانب المصري سليمة  وتم وضعها بالمحجر البيطري بالسودان وفحصها.

وأضاف، أنها خالية من أي أمراض، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح لحوم هذه العجول بالأسواق خلال الأيام المقبلة.

 فيما تواصل اللجان المصرية البيطرية المتواجدة بالمحاجر البيطرية السودانية إجراءات التحصين والفحص للعجول المعدة للشحن إلى .

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