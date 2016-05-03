صحيفة جزائرية: إحصاء 304 إرهابيين ينشطون فى الجزائر

>قدرت أجهزة الأمن الجزائرية المكلفة بمكافحة الإرهاب عدد الإرهابيين الناشطين حاليا بمختلف مناطق الجزائر بـ 304 إرهابيين من بينهم 248 إرهابيًا ينشطون بمنطقة القبائل والولايات المجاورة لها.

ونقلت صحيفة "الشروق أون لاين" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تقرير أمنى رفيع أعدته قيادة الجيش الوطنى الشعبى بشأن نشاط بقايا الإرهاب، أن الإرهابيين لايزالون متمركزين فى المناطق التابعة للناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة التى ينشط بها 248 إرهابيًا بحسب تقديرات مصالح الأمن، من بينهم 128 إرهابيا يتواجدون بجبال منطقة القبائل التى تضم كل من ولايات "تيزى أوزو، البويرة، بجاية، بومرداس"، و120 إرهابيا ينشطون فى ولايات تيبازة والمدية وعين الدفلى.

واعتبر التقرير نفسه أن عدد عناصر ما يسمى "جند الخلافة" التابع لتنظيم داعش، الناشط بمنطقة القبائل، والذى وقع شهادة ميلاده بالجزائر عقب اختطاف وإعدام الرهينة الفرنسية ايرفيه جوردال فى سبتمبر 2014، يقدر بنحو 73 إرهابيًا بعد انضمام 34 إرهابيًا إليه كانوا تابعين لجماعة حماة الدعوة السلفية المنشقة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

وأضافت "الشروق" نقلا عن التقرير الأمنى أن ولاية البويرة وحدها تحصى 46 إرهابيًا ينشطون فى كل من "كتيبة الهدى" المنضمة حديثا إلى جند الخلافة و"كتيبة الغرباء" التى لا تزال تابعة لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى ، فيما يقدر عدد إرهابيى ولاية بومرداس بـ25 شخصا يتوزعون على كل من "كتيبة على بن أبى طالب" و"سرية دلس" و"سرية أولاد عيسى"و"سرية القاريطة" و"سرية بوزقزة" و"سرية شعبة العامر".

وضمّ التقريرغابات منطقة "وازان" الواقعة بين السلسلة الجبلية لولايتى جيجل وسكيكدة والتى قال إنه ينشط فى جبالها 56 إرهابيًا أبرزهم أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى عبد المالك درودكال المكنى "أبو مصعب عبد الودود".

وحذر التقرير من احتمال وقوع عمليات انتحارية بالولايات الوسطى بحكم المعلومات التى وصفها بالمؤكدة والتى تشير إلى وجود عدد من الإرهابيين المرشحين لتنفيذ هذه العمليات الانتحارية، ودعا التقرير الذى وجهته قيادة الجيش إلى كافة مسؤولى الوحدات العسكرية، إلى ضرورة استباق هذه العمليات بالسعى إلى العمل الهجومى ورفع درجة الضغط الممارس على بقايا الإرهاب من خلال تكثيف عمليات التمشيط للقضاء عليها بصفة نهائية.

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