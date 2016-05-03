إرتفاع حصيلة القتلى المدنيين فى قصف على الرقة فى شمال سوريا إلى 19 قتيل

قُتل 19 مدنيا على الاقل جراء ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها واستهدفت مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الثلاثاء.

ونفذت طائرات حربية، لم يعلم ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولى بقيادة واشنطن، "اكثر من 35 ضربة جوية على مدينة الرقة" فى شمال سوريا، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "لم تتعرض الرقة منذ اسابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل، وقد استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم".

وأسفرت الضربات وفق المرصد عن مقتل "ما لا يقل عن 19 مدنيا، بينهم طفلان، واصابة العشرات بجروح"، كما قتل "عشرة عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية جراء القصف ذاته"، وكان المرصد افاد فى وقت سابق عن مقتل 13 مدنيا وخمسة جهاديين.

واستهدفت الضربات مناطق عدة فى الرقة التى كانت على مدى اشهر طويلة عرضة لضربات جوية مكثفة. وبين المناطق المستهدفة اليوم حديقة الرشيد وشارع المنصور والملعب البلدى ومنطقة ديوان الزكاة.

ويشن التحالف الدولى بقيادة واشنطن منذ سبتمبر 2014 غارات جوية تستهدف مواقع الإرهابيين وتحركاتهم فى سوريا، وبالإضافة إلى التحالف الدولى، تنفذ روسيا منذ 30 سبتمبر حملة جوية فى سوريا، وبرغم انها سحبت فى منتصف شهر مارس الجزء الأكبر من قواتها على الأرض، إلا انها اكدت انها تواصل ضرباتها ضد "الأهداف الارهابية" فى سوريا.