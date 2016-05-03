بالصور.. تجهيز معارض للأثاث الدمياطى بمحافظتى سوهاج والمنيا

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إجراءات التجهيزات الخاصة بإقامة معارض الأثاث الدمياطى لصغار الصناع بمحافظى المنيا وسوهاج.

وصرح المحافظ، فى تصريحات صحفية، بأنه يتم إعداد المعرض فى استراحة المحافظة بسوهاج، كما يتم تجهيز المعرض فى المساحة المخصصة بمحافظة المنيا وتوصيل الإضاءة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين المعارض.

وأضاف أنه تم عمل الدعاية اللازمة والبدء فى تنفيذ الحملة الإعلانية لكل من المعرضين خلال الفترة من 5 مايو وحتى 30 مايو، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط ومحافظى سوهاج والمنيا، وتحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الصناعة.

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