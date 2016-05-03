أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إسترتيجية التنمية المستدامة فى المؤتمر الشبابى الأول بتجارة قناة السويس

Google+ Print
إسترتيجية التنمية المستدامة فى المؤتمر الشبابى الأول بتجارة قناة السويس إسترتيجية التنمية المستدامة فى المؤتمر الشبابى الأول بتجارة قناة السويس
نظمت كلية التجارة جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء مؤتمرها الشبابى الأول تحت عنوان" استرتيجية التنمية المستدامة .. 2030 رؤية شبابية" والذي يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة و الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويرأس المؤتمر الدكتور احمد زكى عميد كلية التجارة و نائب رئيس المؤتمر الدكتورة صفاء عبد الدايم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر الدكتورة دينا زين العابدين و الدكتورة عبد الله.

وضمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور احمد جمال و الدكتور ماجد الباز والدكتور احمد معتز وبحضور الدكتور مصطفى الباز عميد كلية التجارة الأسبق والدكتور سامي معروف وأعضاء هيئة التدريس بالكلية حول محور اساسى هو محور دور الشباب فى الحياة السياسية تحت شعار بالعلم بالشباب تحيا مصر.

وأشار الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة إلى ان إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 مرحلة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة و تطبيقا لروح دستور مصر الحديثة

مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة (1)

مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة (2)

مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة (3)

مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة (4)


>جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل حول السلامة والأمن فى تداول الكيماويات غدا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء