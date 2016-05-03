إسترتيجية التنمية المستدامة فى المؤتمر الشبابى الأول بتجارة قناة السويس

نظمت كلية التجارة جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء مؤتمرها الشبابى الأول تحت عنوان" استرتيجية التنمية المستدامة .. مصر 2030 رؤية شبابية" والذي يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة و الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويرأس المؤتمر الدكتور احمد زكى عميد كلية التجارة و نائب رئيس المؤتمر الدكتورة صفاء عبد الدايم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر الدكتورة دينا زين العابدين و الدكتورة شيرين عبد الله.

وضمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور احمد جمال و الدكتور ماجد الباز والدكتور احمد معتز وبحضور الدكتور مصطفى الباز عميد كلية التجارة الأسبق والدكتور سامي معروف وأعضاء هيئة التدريس بالكلية حول محور اساسى هو محور دور الشباب فى الحياة السياسية تحت شعار بالعلم بالشباب تحيا مصر.

وأشار الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة إلى ان إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 مرحلة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة و تطبيقا لروح دستور مصر الحديثة

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