بالصور..صحافيون فلسطينيون يعتصمون أمام معسكر إسرائيلى فى الضفة

> اعتصم عشرات الصحافيين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء أمام معسكر إسرائيلى فى الضفة الغربية، مطالبين السلطات الإسرائيلية بمنحهم حرية الحركة والتنقل، ويأتى هذا الاعتصام فى اليوم العالمى لحرية الاعلام الذى كان من المفترض أن يشهد فعاليات نقابية للصحافيين الفلسطينيين.

وقال نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين تحسين الأصطل لوكالة فرانس برس "ألغينا كل الاحتفالات المتعلقة بإحياء اليوم العالمى لحرية الصحافة وقررنا أن نكون هنا أمام الحواجز الإسرائيلية التى تحول دون حرية الحركة والتنقل للصحافيين احتجاجا على الممارسات التى يرتكبها الاحتلال".

وحصل الاعتصام أمام معسكر عوفر الإسرائيلى جنوب مدينة رام الله فى الضفة الغربية، وفرق الجيش الاسرائيلى المعتصمين بقنابل صوتية ما أدى إلى اصابة ثلاثة صحافيين بجروح طفيفة، وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين موسى الشاعر "رسالتنا هى التنديد بسياسات الاحتلال التى تستهدف الصحافيين الفلسطينيين".

ويطالب الصحافيون الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية "بوقف الانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية" و"الإفراج عن زملائنا البالغ عددهم عشرون صحافيا وكان آخرهم الزميل عمر نزال، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين".



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