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توريد 22 ألفا و762 طن قمح بمطاحن كفر الشيخ

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توريد 22 ألفا و762 طن قمح بمطاحن كفر الشيخ توريد 22 ألفا و762 طن قمح بمطاحن كفر الشيخ
استقبلت، اليوم الثلاثاء، مطاحن كفر الشيخ الأقماح التى وردها التجار للمطاحن، وبلغ عدد الكميات التى تم توريدها 22 ألفا و762 طن قمح بمطحن كفر الشيخ ومطحن دسوق وصومعة السبعين بسيدى سالم.

قال عادل الهابط المسئول الإعلامى لمديرية بكفر الشيخ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم توريد 22 ألفا و762 طن قمح بمطحن كفر الشيخ، ومطحن دسوق، وصومعة السبعين بسيدى سالم، مضيفاً أن عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين يتابع عمليات توريد الأقماح.

وأضاف الهابط أنه ورد منشور من وزير التموين يفيد بالسماح بتوريد الأقماح بالمجمعيات الزراعية، التى تقوم بدورها بتسليمها للشون والمطاحن تيسراً على المزارعين.


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>وكيل تموين كفر الشيخ: بدء استلام الأقماح 15 أبريل على مستوى المحافظة

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مصر 365

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