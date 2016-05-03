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مصرع 100 مهاجر فى تحطم قوارب متجهة من ليبيا لإيطاليا مطلع الأسبوع

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مصرع 100 مهاجر فى تحطم قوارب متجهة من ليبيا لإيطاليا مطلع الأسبوع مصرع 100 مهاجر فى تحطم قوارب متجهة من ليبيا لإيطاليا مطلع الأسبوع

>قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن ما يقدر بنحو 113 شخصا لاقوا حتفهم فى تحطم أربعة قوارب بين ليبيا وإيطاليا مطلع الأسبوع بينما أصبح هذا الطريق البحرى المفضل للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وفى ظل إغلاق الطرق البرية بمنطقة البلقان واتفاق أبرم فى الآونة الأخيرة تعيد اليونان بموجبه المهاجرين إلى تركيا قال مسؤولون إيطاليون إنهم يتوقعون محاولة المزيد من الناس القيام برحلة العبور الأطول والأخطر كثيرا من ليبيا، وفى واحدة من أربع حوادث قالت قوات خفر السواحل الإيطالية إن سفينة تجارية إيطالية أنقذت 26 شخصا قبالة ساحل ليبيا وسط أمواج عاتية ويخشى أن يكون آخرون مفقودين.

وقالت المنظمة نقلا عن شهادات ناجين إن 84 شخصا فقدوا على ما يبدو فى هذا الحادث بينما غرق 29 على الأقل فى محاولتين أخريين لعبور قناة صقلية فى قوارب مطاطية، وما زالت المنظمة تحقق فى حادث رابع، وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان "نعلم بأربع حوادث تحطم قوارب ومقتل 113 شخصا قبالة ليبيا."

وأضاف فى تصريحات صحفية "أصبح الطريق المفضل. وبالتالى نحن نعى جيدا ما الذى يمكن أن يحدث فى الأشهر القليلة القادمة."، وقال ميلمان إن المهاجرين من غرب أفريقيا خاصة من نيجيريا ومنطقة القرن الأفريقى يهيمنون على الطريق الذى يسلكه المهاجرون من ليبيا إلى إيطاليا ولا يلجأ إليه السوريون والأفغان والعراقيون فى الوقت الحالي.

وقالت المنظمة إن فى المجمل لقى 1357 مهاجرا ولاجئا حتفهم فى البحر فى الأشهر الأربعة الأولى من العام معظمهم فى الطريق عبر وسط البحر المتوسط مقابل 1733 خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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مصر 365

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