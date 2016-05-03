أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفع 120 طن قمامة من حدائق القناطر بعد أعياد الربيع

Google+ Print
رفع 120 طن قمامة من حدائق القناطر بعد أعياد الربيع رفع 120 طن قمامة من حدائق القناطر بعد أعياد الربيع
أعلن المحاسب عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه تم رفع أكثر من 120 طن قمامة ومخلفات من الحدائق وشوارع القناطر، خلال احتفالات عيد شم النسيم، موضحا أن الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أعطى تعليمات بزيادة وضع صناديق القمامة فى مختلف مناطق الحدائق وخارجها للحفاظ على المنظر الجمالى للمساحات الخضراء وعدم إلقاء أى مخلفات عليها.

وأشار القاضى إلى أن القناطر بدأت تستعيد ثقة عشاقها فيها من جديد بعد أعمال التطوير الملحوظ بالحدائق وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر توفير جميع الخدمات، مؤكدا أن الخطة الأمنية والمرورية التى وضعتها مديرية أمن القليوبية ومجلس المدينة قد نجحت فى توفير حالة من الاستقرار الأمنى لدى المواطنين وسيولة الحركة المرورية المطلوبة للزائرين خلال احتفالات أعياد الربيع.

بالصور.. القناطر الخيرية تفتح أبوابها لاستقبال آلاف الزائرين بأعياد الربيع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365