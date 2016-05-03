رفع 120 طن قمامة من حدائق القناطر بعد أعياد الربيع

أعلن المحاسب عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه تم رفع أكثر من 120 طن قمامة ومخلفات من الحدائق وشوارع القناطر، خلال احتفالات عيد شم النسيم، موضحا أن الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أعطى تعليمات بزيادة وضع صناديق القمامة فى مختلف مناطق الحدائق وخارجها للحفاظ على المنظر الجمالى للمساحات الخضراء وعدم إلقاء أى مخلفات عليها.

وأشار القاضى إلى أن القناطر بدأت تستعيد ثقة عشاقها فيها من جديد بعد أعمال التطوير الملحوظ بالحدائق وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر توفير جميع الخدمات، مؤكدا أن الخطة الأمنية والمرورية التى وضعتها مديرية أمن القليوبية ومجلس المدينة قد نجحت فى توفير حالة من الاستقرار الأمنى لدى المواطنين وسيولة الحركة المرورية المطلوبة للزائرين خلال احتفالات أعياد الربيع.

بالصور.. القناطر الخيرية تفتح أبوابها لاستقبال آلاف الزائرين بأعياد الربيع