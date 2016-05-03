بالصور.. مدير أمن الغربية يشهد الدورة التدريبية لأفراد الشرطة والموظفين

حضر اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير الأمن العام الدورة التدريبية الرابعة للأفراد والمدنيين من قوة مديرية أمن الغربية بقاعة المؤتمرات فى إدارة شرطة النجدة بطنطا، منهم 171فردا عسكريا و26موظفا مدنيا، وحضر 155، بينما تغيب 11فردا عسكريا.

ويتضمن اليوم تسجيل المتدربين واجبات رجل الشرطة طبقا للقانون والقيم المهنية والسلوكية لرجل الشرطة، و لقاءً عاما مع أحد رجال الدين.

وعقد مدير أمن الغربية اجتماعا بالأفراد أكد فيه على أهمية عقد الدورات التدريبية للأفراد العسكريين والعاملين المدنيين لتنمية المهارات فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية لتحقيق الأمن والسلامة الشخصية للفرد.

وقام مدير الأمن بتوعيتهم بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة، وضرورة حسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يحضر ختام الدورة التدريبية لأفراد الشرطة بطنطا