تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 155 متهما بقضية "مذبحة كرداسة" لـ29 مايو

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة 155 متهما باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، لـ29 مايو، لحضور باقى المتهمين من محبسهم، ولتفريغ الأحراز، كما سمحت المحكمة بمقابلة الدفاع للمتهمين فى محبسهم لمرة واحدة.

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وجاء ذلك انتقاماً لفض اعتصامى رابعة والنهضة، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وقاذفات صاروخية وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "مولوتوف" وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص اتجهوا إلى مقر مركز "كرداسة" وقذفوهم بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات أمام وحاصروهم داخله وصوبوا وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، ما تسبب فى قتل المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار.

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