أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: لقاح الأنفلونزا أثناء الحمل يقلل فرص إصابة الطفل بنسبة 70%

Google+ Print
دراسة: لقاح الأنفلونزا أثناء الحمل يقلل فرص إصابة الطفل بنسبة 70% دراسة: لقاح الأنفلونزا أثناء الحمل يقلل فرص إصابة الطفل بنسبة 70%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأطفال المولودين من أمهات تلقين لقاح الأنفلونزا فى الحمل أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 70%.

ووفقاً للدراسة الجديدة التى شملت على أكثر من 245 ألف من النساء الحوامل والتى نشرت فى دورية طب الأطفال الأمريكية، أوضح الباحثون أن النساء اللاتى يذهبن لأخذ تطعيم ضد الأنفلونزا نسبة قليلة جداً، ويصف الباحثون التطعيم ضد الأنفلونزا خلال فترة الحمل بأنه "أولويات الصحة العامة".

وقال الباحثون إن جميع الأطفال فى الولايات المتحدة الأمريكية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر أو أكثر يجب تطعيمهم ضد فيروس الأنفلونزا كل عام، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأكد الباحثون أن التطعيم ضد الأنفلونزا مهم وخاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وكبار السن والنساء الحوامل، لافتين إلى أن هذه المجموعات هى الأكثر عرضة لخطر مضاعفات الأنفلونزا.

وأضافوا أن التطعيم ضد الأنفلونزا مهم جداً للأمهات الحوامل، خاصة فى الشهور الأولى من الحمل لتجنب خطر الإصابة بالفيروس، وبالتالى منع تناول المضادات الحيوية التى قد تسبب تشوهات خلقية للأجنة.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثالث من شهر مايو الجارى.

لقاح الأنفلونزا يعطى نتائج أقوى 4 مرات إذا أخذته فى الصباح

دراسة تكشف سبب خطورة الأنفلونزا على كبار السن وتسببها فى وفاتهم غالبا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365