دراسة دنماركية: الصيام لم يعد ضرورياً قبل إجراء تحليل الكولسترول

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الدنماركيين، أن معظم الناس ليسوا بحاجة إلى الصيام قبل الخضوع لتحليل الكولسترول والدهون الثلاثية.

وأكد الباحثون أن الصيام قبل اختبار الكولسترول والدهون الثلاثية غير ضرورى، لافتين إلى أنه لا يوجد فرق واضح بين التحليل الصائم والذى يجرى بعد تناول الطعام.

واتحد خبراء الجمعية الأوروبية لتصلب الشرايين (EAS) مع الاتحاد الأوروبى للكيمياء والطب المختبرى (EFLM) فى مبادرة للتوصل إلى نتائج مشتركة، وقد وجد الباحثون خلال الدراسة التى أجريت على أكثر من 300 ألف شخص، أنه ليس من الضرورى إجراء التحليل على الريق أو بعد صيام فترة طويلة للتأكد من مستويات الكولسترول فى الدم، لافتين إلى أن النتائج متشابهة ولا يوجد فرق واضح بينهم.

وبصرف النظر عن تجارب الدنمارك، فنجد أن جميع المرضى فى أنحاء العالم يخضعون للصيام لمدة 8 ساعات على الأقل قبل فحص مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم الذى يشار إليها باسم "دهون الدم"، وفقاً للدراسة.

ويوصى الباحثون بعدم الصوم للأطفال والمرضى المسنين، والمرضى الذين يتناولون العلاج الدوائى المستمر، والمرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجى الحاد، ومرضى السكر بسبب ارتفاع مخاطر نقص السكر فى الدم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثالث من شهر مايو الجارى.

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