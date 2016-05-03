عبد الرحيم على يطالب باستدعاء وزير الخارجية لكشف غموض مقتل "باهر" بإيطاليا

انتقد عبد الرحيم على عضو مجلس النواب أداء وزارة الخارجية فيما يتعلق بحوادث مقتل المصريين بالخارج، مطالباً باستدعاء السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، للبرلمان لسؤاله عن ملابسات مقتل المواطن محمد باهر صبحى الذى تم العثور على جثته وبها آثار تعذيب فى مدينة نابولى الإيطالية.

وقال "على" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الخارجية أن مسلسل قتل المصريين بالخارج يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لكشف الحقائق الكاملة حول هذه الجرائم البشعة وغير الإنسانية، التى أصبحت تهدد حياة المصريين المقيمين خارج الوطن خاصة فى الدول الغربية.

وطلب عضو مجلس النواب، من رئيس البرلمان إدراج بيانه فى الجلسة العامة التى سوف يعقدها المجلس يوم الأحد واستدعاء وزير الخارجية لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على حياة جميع المصريين بالخارج.

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