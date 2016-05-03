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عودة حركة قطارات الصعيد بعد السيطرة على حريق قطار سولار بالمنيا

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عودة حركة قطارات الصعيد بعد السيطرة على حريق قطار سولار بالمنيا عودة حركة قطارات الصعيد بعد السيطرة على حريق قطار سولار بالمنيا
قال مصدر مسئول بالسكة الحديد، إنه تمت السيطرة على حريق القطار رقم 5528 المشحون بالسولار أثناء رحلته بمحطة سمالوط بالمنيا قادما من القاهرة لأسوان.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن عودة حركة قطارات الصعيد تمت بعد تأخير 3 قطارات بمتوسط 25 دقيقة لكل قطار، وأن القطار المحترق كان يجر 25 صهريجا.

وأشار المصدر إلى أن الحريق كان فى الصهريجين السابع والثامن، وأنه تم فصلهما بعد السيطرة على الحريق، وعودة حركة القطارات.

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