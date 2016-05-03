«النيابة» تستدعي عددًا من البائعين المتضررين من حريق «الرويعي» بالعتبة

أمر المستشار محمد شحاتة، رئيس نيابة الموسكي، الثلاثاء، طلب تحريات المباحث حول واقعة حريق سوق الرويعي بمنطقة العتبة.

كما أمر بندب الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار الحريق، واستدعاء عدد من البائعين المحروقة بضاعتهم إثر حريق الرويعي، حسبما أفاد مراسلنا.

وقرر ندب لجنة من حي الموسكي ؛ لإعداد تقرير فني حول سلامة العقار السكني، الذي تضرر جراء الحريق، كإجراء احترازي لسلامة قاطنيه.

واستمعت النيابة إلى أقوال حارس الفرش، بمنطقة الرويعي في العتبة، التي نشب فيها حريق مساء امس، مما أسفر عن تفحم 40 فرش.

وقال الحارس، إن سبب الحريق ماسٍ كهربائي من إحدى التوصيلات الكهربائية، بحسب ما أوضح حارس خصوصي أخر لإحدى الشركات الطبية بمحيط الحريق .

> وانتقل فريق من النيابة، إلى مكان الحريق، وتبين من المعاينة المبدئية، أن الحريق

> إلتهم عدد من الفروشات للبائعين.

كما تبين عدم تضرر أي من المحلات التجارية المجاورة لهذه الفروشات، ما عدا واجهة أحد العقارات القديمة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد سيطرت على حريق هائل شب في محلات، و40 فرشًا بالعتبة، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص.

وتم نقلهم لمستشفى صيدناوي.