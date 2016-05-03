بالصور.. بلطجية يعتدون على الصحفيين المعتصمين أمام النقابة

هاجم عدد من البلطجية، منذ قليل، نقابة الصحفيين وسط محاولات للاشتباك بالألفاظ النابية مع عدد من الصحفيين المعتصمين داخل مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت في منطقة وسط البلد.

وعلى الفور قرر الصحفيون المعتصمون الانسحاب من على سلم النقابة، خوفا من اندلاع أعمال شغب من قبل البلطجية.

واعتصم العشرات من الصحفيين، داخل مقر النقابة، منذ أول أمس الأحد، تنديدا باقتحام قوات الأمن للنقابة، والقبض على عمرو بدر، ومحمود السقا، الصادر ضدهم أمر بالضبط والإحضار، على ذمة اتهامات تتعلق بقضية جزيرتي تيران وصنافير.

المراسل: عمر جمال