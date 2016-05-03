دفاع «اقتحام شرطة كرداسة» يطالب بإخلاء «ساميه شنن»

طالب الدفاع، أمام محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، في أولى جلسات إعادة محاكمة ١٥٥إرهابيًا أمام محكمة الجنايات، استدعاء جميع شهود الاثبات الوارد أسمائهم بقائمة الثبوت، حسبما أفاد مراسلنا.

كما طالب الدفاع، بندب أحد المستشارين، للانتقال إلى محل الواقعة، والأحداث لمعاينتها، لكون ذلك الأمر يتعلق بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، ولوجود عقارات ذكر فريق البحث الجنائي، أنه قد تم إطلاق أعيرة نارية منها تجاه المركز، في حين أن واقع الأمر يستحيل معة إطلاق النار من تلك العقارات، حسبما أفاد دفاع المتهمين.

وطالب أيضًا تكليف النيابة، تقديم شهادة بما تم في القضايا المنسوبة ضد المتهمين، وإخلاء سبيل المتهمة “سامية شنن تأسيسًا على انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، لأنه لايوجد دليل ضدها بالواقعة سوى شهادة رئيس فرقة البحث الجنائي، حيث شهد أنها قامت بالضرب بعد الوفاة، وهذا يعتبر جنحة العبث بجثة.

وكانت محكمة النقض، قد قضت في شهر فبراير الماضي، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصًا، وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية.

كما قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق، وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وكان قد سبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، أن قضت في شهر فبراير 2015م، بمعاقبة 183 متهمًا بالإعدام شنقا “بينهم هاربون”.

كما كانت قد قضت بمعاقبة متهم “حدث” بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين، نظرًا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.