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#ليلة_الأبطال - ' بايرن ميونيخ سيفوز بدوري أبطال أوروبا '

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#ليلة_الأبطال - ' بايرن ميونيخ سيفوز بدوري أبطال أوروبا ' #ليلة_الأبطال - ' بايرن ميونيخ سيفوز بدوري أبطال أوروبا '

قال روكي سانتا كروز مهاجم مالاجا إن فريقه السابق بايرن ميونيخ قادر على استغلال فرصه المتاحة والفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

ولعب روكي سانتا كروز لبايرن ميونيخ في الفترة من 1999-2007 وشارك في 237 مباراة سجل خلالهم 54 هدفا، وفاز بخمسة ألقاب دوري ألماني ولقب دوري أبطال أوروبا و4 بطولات كأس ألمانيا وكأس إنتركونتينتال وبطولتي كأس سوبر.

وصرح مهاجم كروز أزول المعار لمالاجا لـ"أومني سبورت": "أعتقد أن بايرن ميونيخ لديه الفرصة كاملة لمواصلة مسيرته في دوري أبطال أوروبا".

وتابع الباراجوياني "هم لازالوا متأخرين بهدف أمام أتليتكو لكنني أعتقد أنهم قادرين جدا على تخطي الروخيبلانكوس والحصول على فرصة للقتال على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأتم "أعتقد أنه فريق مهم جدا وقوي وسيقاتلون من أجل الفوز باللقب هم قادرين".

ويواجه بايرن ميونيخ ضيفه أتليتكو مدريد بإياب نصف نهائي دوري الأبطال، وكان العملاق البافاري قد خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0.

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