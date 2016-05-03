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معجزة ليستر- بالفيديو.. رسائل رائعة من مواطني المدينة لرانييري

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معجزة ليستر- بالفيديو.. رسائل رائعة من مواطني المدينة لرانييري معجزة ليستر- بالفيديو.. رسائل رائعة من مواطني المدينة لرانييري

حقق نادي ليستر سيتي إنجازا بالظفر بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، ولكن قبل ذلك وتمهيدا للقب بعث بعض مشجعوا ليستر سيتي برسائل لمدرب الفريق كلاوديو رانييري.

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ونشرت قناة "تي أر تي" التركية مصور لمواطني ليستر وهم يوجهون رسائل رائعة للمدرب الإيطالي صاحب الـ64 عاما قبل عدة أيام من تتويجه رسميا بالبطولة.

ويستعرض FilGoal.com الرسائل التي بعثها مشجعوا ليستر لرانييري.

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فيديو اليوم السابع

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