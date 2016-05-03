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"التضامن" تستبعد 43 ألف مواطن من قرعة حج الجمعيات للعام الجارى

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"التضامن" تستبعد 43 ألف مواطن من قرعة حج الجمعيات للعام الجارى "التضامن" تستبعد 43 ألف مواطن من قرعة حج الجمعيات للعام الجارى
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم استبعاد حوالى 43 ألف حاج من قرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام، بسبب وجود مواطنين متقدمين أيضا فى قرعة وزارة الداخلية، وعدم صلاحية بطاقة الرقم القومى لبعض المواطنين، بالإضافة إلى فوز البعض بحجة الوزارة منذ أقل من 5 سنوات، موضحة أن 54423 انطبقت عليهم الشروط، وتم إجراء القرعة عليهم واختيار 10اآاف فقط.

وأضافت خلال إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، وعددهم 10 آلاف حاج، إلى أن عددا من الشروط يجب أن تتوافر فيمن تم اختيارهم بالقرعة، أبرزها الصحة الجيدة المناسبة لأداء المناسك، موضحة أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وأوضحت أن تغيير العملات أدى لارتفاع أسعار الحج، متابعة "هدفنا تقديم خدمات متميزة لا يتم فيها استغلال الحجاج ".

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة مهتمة بشكل كبيرة بسلامة وأمان الحجاج، مشيرة إلى أن مسئولى الوزارة بذلوا مجهودا كبيرا خلال الموسم الماضى للبحث عن ضحايا حادث "منى" وعلاجهم ودفن من توفى، متمنية السلامة والتوفيق لكل الحجاج.

وأشارت الوزيرة إلى أن 36 جمعية و27 مديرية اشتركت فى قرعة الحج هذا العام.

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (1)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (2)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (3)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (4)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (5)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (6)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (7)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (8)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (9)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (10)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (11)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (12)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (13)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (14)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (15)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (16)

غادة والى: دعم 1043 قرية فقيرة بمشروع تكافل وكرامة لاستمرار تعليم الأطفال

"التضامن" تجرى اليوم قرعة "حج الجمعيات" لاختيار 10 آلاف حاج

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