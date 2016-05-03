حريق ضخم في قطار بالمنيا.. وشلل بحركة السكة الحديد

توقّفت حركة القطارات في المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل بقطار بضائع محمل بمواد بترولية (سولار)، أمام مدينة سمالوط في المنيا، وتباشر قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات حتى الآن.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، تلقّى إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران في قطار بضائع محمل بالسولار رقم 528، القادم من القاهرة، أمام مدينة سمالوط بالمنيا، وعلى الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وبالفحص المبدئي تبيّن أن سبب الحريق ماس كهربائي.

انتقل العميد ماهر الببلاوي رئيس مباحث شرطة النقل والمواصلات لقطاع شمال الصعيد، والعقيد رفعت عبدالصمد مأمور محطة سكة حديد المنيا، للإشراف على جهود إخماد الحريق والمتابعة، وإعادة حركة القطارات لطبيعتها.