فيديو.. لجنة حقوق الإنسان : «الداخلية» تفتعل الأزمات.. وما حدث انتهاك لـ«الصحفيين»

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية أصبحت متخصصة في افتعال الأزمات في وقت نحتاج فيه إلى تلاشي الأزمات.

وأكد “مخاليف”، أن ” ما حدث أول أمس، هو تجاوز، وانتهاك لقدسية نقابة الصحفيين”.

أضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، المُذاع على قناة “الحياة2″، والذي يقدمه الإعلامي شريف بركات، اليوم الثلاثاء، أن “نقابة الصحفيين، والصحف، شاركت في 30 يونيو، بشكلٍ إيجابي”.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه كان على وزير الداخلية استئذان نقابة الصحفيين في إرسال أي أعضاء بالنقابة مطلوبين، لتنفيذ أحكام أو صادر ضدهم قرارت ضبط وإحضار.

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان، ستجتمع غدًا الأربعاء، لبحث الأزمة، ومحاولة وضع حلول لها، مشددًا على أنه لا بد من اتخاذ موقف حازم ضد وزارة الداخلية عقب انتهاكاتها المتكررة في الفترة الأخيرة.

فيديو المداخلة الهاتفية ببرنامج “عين على البرلمان”…

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