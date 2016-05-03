لجنة المسابقات تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك بالدوري في التاسع من يوليو

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك في ثاني أدوار الدوري، لتقام في التاسع من يوليو المقبل.

> ونقلت رويترز عن الموقع الرسمي للأهلي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أكد أن المباراة ستكون ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

وفاز الأهلي على الزمالك 2-صفر في الدور الأول في فبراير الماضي.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة على الزمالك حامل اللقب وأقرب منافسيه، بعد أن خاض كل منهما 24 مباراة.