أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمين سر "حقوق الإنسان": اقتحام "الصحفيين" انتهاك سافر لقانون الصحافة

Google+ Print
أمين سر "حقوق الإنسان": اقتحام "الصحفيين" انتهاك سافر لقانون الصحافة أمين سر "حقوق الإنسان": اقتحام "الصحفيين" انتهاك سافر لقانون الصحافة
أعلن النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالنواب، رفضه التام والمطلق لما قام به أفراد من قوات الأمن، مساء يوم الأحد الماضى، باقتحام مبنى نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر اعتصامهم داخل مبنى النقابة.

وأكد النائب محيى الدين، فى بيان صحفى اليوم، الثلاثاء، على أن ما قامت به قوات الأمن يعد انتهاك سافر لنص المادة 70 من قانون الصحافة الخاصة بعدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقابتها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما.

وأضاف النائب محيى الدين، أن استمرارية انتهاكات البعض للقانون والدستور من شأنه أن يهدد كيان الدولة الدستورية ومستقبل الصحافة الوطنية برمتها، كذلك فإن ما قامت به قوات الامن يضر بسمعة العالمية فى مجال حرية الصحافة والرأى والتعبير.

- الحكومة تجرى ترتيبات لبدء لقاء مع مجلس نقابة الصحفيين لاحتواء الأزمة

- نقيب الصحفيين: إقالة وزير الداخلية مطلبنا الرئيسى فى اجتماع الجمعية العمومية

- نقابة الصحفيين: سنقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لمقر النقابة

- خالد أبو بكر يكتب: لو كنت وزيرا للداخلية.. تتفيذ القانون يسبقه دراسة أمنية فى أى مجتمع.. ولا أحد فوق القانون.. وجميعنا خاسرون.. وعلى الدولة تدارك الأزمة خلال ساعات

- البرلمان ينتفض للدفاع عن بيت الصحفيين..النواب الصحفيون بالمجلس:النقابة خط أحمر.. مطالب باستجواب وزير الداخلية تحت القبة.. ودعوة لحضور مكثف بالجمعية العمومية.. وتكتل 30-25 يطالب بإقالة مجدى عبد الغفار
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء