أمين سر "حقوق الإنسان": اقتحام "الصحفيين" انتهاك سافر لقانون الصحافة

أعلن النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالنواب، رفضه التام والمطلق لما قام به أفراد من قوات الأمن، مساء يوم الأحد الماضى، باقتحام مبنى نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر اعتصامهم داخل مبنى النقابة.

وأكد النائب محيى الدين، فى بيان صحفى اليوم، الثلاثاء، على أن ما قامت به قوات الأمن يعد انتهاك سافر لنص المادة 70 من قانون الصحافة الخاصة بعدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقابتها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما.

وأضاف النائب محيى الدين، أن استمرارية انتهاكات البعض للقانون والدستور من شأنه أن يهدد كيان الدولة الدستورية ومستقبل الصحافة الوطنية برمتها، كذلك فإن ما قامت به قوات الامن يضر بسمعة مصر العالمية فى مجال حرية الصحافة والرأى والتعبير.

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