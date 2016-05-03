توقف حركة قطارات الصعيد إثر تفحم عربة قطار محمل بالسولار فى المنيا

توقفت حركة القطارات أمام مركز سمالوط بمحافظة المنيا، إثر اشتعال النيران فى القطار رقم 528 القادم من القاهرة محمل بالسولار.

وقال العميد ماهر الببلاوى رئيس قطاع مباحث السكة الحديد بالمنيا، إن حركة القطارات توقفت بشكل احترازى، وأنه تمت السيطرة على الحريق الذى نشب بعربة فى القطار القادم من القاهرة والتى تم فصلها عن القطار، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تواجدت فى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى.

فيما قال اللواء جمال مبارك رئيس مدينة سمالوط، إنه تم فصل العربة التى اشتعل بها الحريق عن باقى سيارات القطار البالغ عددهم 20 عربة، وقد أسفر الحريق عن تفحمها بالكامل، وتلف عربتين أخرتين كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا يفيد باشتعال النيران فى قطار رقم 528 القادم من القاهرة إلى المنيا بضائع محمل بالسولار نتيجة شرز كهربائى، وعلى الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية وسيطرت على الحريق، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة.

وكيل زراعة المنيا: انتهاء أزمة توريد القمح قريبا وحصر الأراضى غير المقننة